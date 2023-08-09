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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

في ذكرى ميلاده.. ابنة أبو بكر عزت: والدي كان متسامحا ودمه خفيف

صدى البلد

تحدثت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، عن ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل أبو بكر عزت، قائلة: "والدي كان شخصية متفردة".

 

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وقالت  سماح أبو بكر عزت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  والدي شخص عميق ودمه خفيف لكنه حكيم لأقصى درجة ويفكر كثيرا ويستطيع قراءة الأخرين ".

 

 وأضافت سماح أبو بكر عزت :" والدي كان متسامح لأقصى درجة مع الأخرين وكان يلتمس العذر للأخرين في كافة المواقف ".

 

 واكملت سماح أبو بكر عزت :" والدي لم يكن سريع الانفعال، وعندما يستعد لأي دور فني يكون تلميذ مقبل على امتحان ويقوم بتحضير كل تفاصيل الشخصية".

 

ولفتت سماح أبو بكر عزت :" والدي كان يحب فنه بشكل كبير واستطاع أن يتفوق في ألوان الكوميديا والشر والتراجيديا ".

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