في ذكرى ميلاده.. ابنة أبو بكر عزت: والدي كان متسامحا ودمه خفيف

تحدثت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، عن ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل أبو بكر عزت، قائلة: "والدي كان شخصية متفردة".

وقالت سماح أبو بكر عزت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" والدي شخص عميق ودمه خفيف لكنه حكيم لأقصى درجة ويفكر كثيرا ويستطيع قراءة الأخرين ".

وأضافت سماح أبو بكر عزت :" والدي كان متسامح لأقصى درجة مع الأخرين وكان يلتمس العذر للأخرين في كافة المواقف ".

واكملت سماح أبو بكر عزت :" والدي لم يكن سريع الانفعال، وعندما يستعد لأي دور فني يكون تلميذ مقبل على امتحان ويقوم بتحضير كل تفاصيل الشخصية".

ولفتت سماح أبو بكر عزت :" والدي كان يحب فنه بشكل كبير واستطاع أن يتفوق في ألوان الكوميديا والشر والتراجيديا ".