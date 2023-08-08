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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. موقف محرج لـ أبو بكر عزت على المسرح

أبو بكر عزت
أبو بكر عزت

تحل اليوم الثلاثاء، 8 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان أبو بكر عزت، الذى وُلد في مثل هذا اليوم عام 1933، ورحل عن عالمنا في 27 فبراير عام 2006، عن عمر يناهز الـ 72 عاما. 

وقدّم أبو بكر عزت، العديد من الأعمال الفنية التي تظل خالدة في ذاكرة المشاهد العربي وتاريخه الفني.

أبو بكر عزت ومشواره 

تألق أبو بكر عزت، في العديد من الأدوار السينمائية والمسرحية والدرامية، أمام كبار النجوم ونجمات الزمن الجميل، حيث ظهر مع فاتن حمامة في “أفواه وأرانب”، ومع نبيلة عبيد في المرأة والساطور، ومع صلاح السعدني وهدى سلطان في مسلسل أرابيسك، ومع ليلي طاهر في مسرحية الدبور.

واشتهر الفنان الراحل، بأداء أدواره بأسلوب مميز وبطريقته الخاصة التي برع فيها، وذلك من خلال دور الشاب خفيف الظل الذي ينجح في الملاطفة وإقناع الفتيات بالوقوع في شباكه، وهو ما ظهر خلال أعماله الفنية سواء كان على المسرح أو على شاشة السينما حتى تعددت أدواره وأصبح فنانا شاملا يجيد جميع الأدوار.

 

أبو بكر عزت وموقف محرج على المسرح 

وفي لقاء تليفزيوني له مع رسام الكاريكاتير “رمسيس”، في البرنامج الشهير قديمًا «يا تليفزيون يا»، حكى الفنان الراحل أبو بكر عزت، موقفًا طريفًا، حدث له على المسرح، خلال تقديمه رواية «سنة مع الشغل اللذيذ»، التي استمرت وقتا طويلا.

وقال أبو بكر عزت، في لقائه، إنهم لم يلاحظوا تهالك الملابس بعد مرور فترة طويلة على العرض المسرحي، مشيرًا إلى أنهم كانوا يلبسون ملابس من نوع معين تتناسب مع رواية المسرحية، وكان لابد من تجديدها في نهاية كل عام.

وأضاف أبو بكر عزت أنه تفاجأ بأن «استيك البنطلون» تهالك، وفي أحد المشاهد التي تطلبت منه أن يصيح بصوت عالٍ، انفلت الـ«أستيك»، وكاد البنطال أن يسقط أمام الجمهور؛ ما أجبره على أن يقوم بإمساك بنطاله بيده طوال الوقت أمام الجمهور.

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