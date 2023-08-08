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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لا يعرف إلا الخير .. ابنة أبو بكر عزت تحيي ذكرى ميلاد والدها

صدى البلد

أحيت سماح أبو بكر عزت ذكرى ميلاد والدها ، حيث نشرت مجموعة من الصور التى تجمعها بوالدها عبر حسابها بفيسبوك.

وكتبت : " بسم الله الرحمن الرحيم : (فروح وريحان وجنة نعيم ) صدق الله العظيم.. روح لم  تعرف إلا الخير والتسامح والرضا الدائم .. وقلب سكنه الحب و الحنان الوافر .. أبي عاشق الريحان .في ذكري ميلادك  أدعو لك ، سكناك جنات النعيم بإذن الرحمن".

تحل اليوم الثلاثاء، 8 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان أبو بكر عزت، الذى وُلد في مثل هذا اليوم عام 1933، ورحل عن عالمنا في 27 فبراير عام 2006، عن عمر يناهز الـ 72 عاما. 

وقدّم أبو بكر عزت، العديد من الأعمال الفنية التي تظل خالدة في ذاكرة المشاهد العربي وتاريخه الفني.

أبو بكر عزت ومشواره 

تألق أبو بكر عزت، في العديد من الأدوار السينمائية والمسرحية والدرامية، أمام كبار النجوم ونجمات الزمن الجميل، حيث ظهر مع فاتن حمامة في “أفواه وأرانب”، ومع نبيلة عبيد في المرأة والساطور، ومع صلاح السعدني وهدى سلطان في مسلسل أرابيسك، ومع ليلي طاهر في مسرحية الدبور.

واشتهر الفنان الراحل، بأداء أدواره بأسلوب مميز وبطريقته الخاصة التي برع فيها، وذلك من خلال دور الشاب خفيف الظل الذي ينجح في الملاطفة وإقناع الفتيات بالوقوع في شباكه، وهو ما ظهر خلال أعماله الفنية سواء كان على المسرح أو على شاشة السينما حتى تعددت أدواره وأصبح فنانا شاملا يجيد جميع الأدوار.

أبو بكر عزت وموقف محرج على المسرح 

وفي لقاء تليفزيوني له مع رسام الكاريكاتير “رمسيس”، في البرنامج الشهير قديمًا «يا تليفزيون يا»، حكى الفنان الراحل أبو بكر عزت، موقفًا طريفًا، حدث له على المسرح، خلال تقديمه رواية «سنة مع الشغل اللذيذ»، التي استمرت وقتا طويلا.

وقال أبو بكر عزت، في لقائه، إنهم لم يلاحظوا تهالك الملابس بعد مرور فترة طويلة على العرض المسرحي، مشيرًا إلى أنهم كانوا يلبسون ملابس من نوع معين تتناسب مع رواية المسرحية، وكان لابد من تجديدها في نهاية كل عام.

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