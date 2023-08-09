وزير الري يتابع الإجراءات المقرر اتخاذها بعد صدور "لائحة قانون الموارد المائية"

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمناقشة الأنشطة الخاصة بالنماذج الرياضية وبرامج التنبؤ وقواعد البيانات الهيدرولوجية والمناخية التي تتم بالتعاون بين الوزارة وشركة دلتارس الهولندية .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل ، واالدكتور محمد يوسف استشاري بشركة "دلتارس" الهولندية ، والمهندس لؤى أسامة مدير عام النماذج الرياضية بقطاع شئون مياه النيل ، والمهندس مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل ، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى .

الإجراءات المقرر اتخاذها بعد صدور “اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى”

كما عقد وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة الإجراءات المقرر اتخاذها بعد صدور "اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى".

عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمود عبد الستار مستشار الوزارة ، والمستشار الدكتور وائل فرحات عبد العظيم نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزير ، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، والمهندس أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير.

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