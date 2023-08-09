عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صاحبة الـ300 مونولوج .. محطات فى حياة ثريا حلمى بذكرى رحيلها

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة ثريا حلمي والتى اشتهرت بفن المونولوج، حيث استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا وتقتحم هذا العالم الذى كان يسيطر عليه نجوم كبار مثل محمود شكوكو وإسماعيل ياسين

اسمها الحقيقي 'زكية علي محجوب'، وولدت في مدينة 'مغاغة' التابعة لمحافظة المنيا، لعائلة فنية زرعت بداخلها حب الفن والمسرح، وعند دخولها الي المدرسة بدأت في تقديم الوصلات الغنائية، وهنا بدأت كتابة اسم أصغر فنانة مونولوج في الشرق الأوسط.

التحقت ثريا بفرقة 'بابا عز الدين' وهي في سن ٨ سنوات، وعملت كمطربة، وسافرت إلى لبنان، وقدمت وهي طفلة عددًا من المونولوجات التي حازت إعجاب الكثيرين، حتى أطلقوا عليها لقب 'الطفلة المعجزة'، واختلفت ثريا حلمي في تقديم عرضها المسرح الغنائي لأنها كانت تركز على توضيح بعض القضايا الاجتماعية في عرضها المسرحي.


استطاعت ثريا حلمي خلال مشوارها الفني أن تقدم قرابة 300 منولوج بأسلوبها الخاص وبأداء راقص ولغة جسد، وظفتها لتوصيل الفكرة حتى تشبه الأوبريت أو العرض المسرحي، وأشهرأعملها المونولوج 'أدي العيش لخبازه، عيب اعمل معروف، عاير أروح، فتح يا ابني فتح.

وعلي الرغم من البدايات المسرحية التي تألقت فيها، إلا أن انتشارها الحقيقي جَمَاهِيرِيًّا كان من خلال السينما، حيث شاركت في 77 عمل سينمائي، من ثنائيات زمن الفن الجميل، ذلك الذي قدمته الفنانة ثريا حلمي والفنان إسماعيل يس، في أكثر من عمل فني جمع بينهما في مجموعة من الأفلام الخالدة في تاريخ السينما، حتى أنها تعرضت لشائعة هزت الوسط الفني وقتها حينما ترددت أخبار عن قرب زواجها من إسماعيل يس.


زواج ثريا واعتزالها فن المونولوج ثم الفن عندما رأت الفنانة ثريا حلمي أن الجماهير تغيرت ولم يعد فن المونولوج قادرًا على الاحتفاظ ببريقه، اعتزلته، خاصة بعدما تزوجت من 'أنطوان عيسى' ابن شقيقة الراقصة الشهيرة 'بديعة مصابني'، لتكتفي بالتمثيل فقط حتى اعتزلته هو الآخر بعام 1969، لتبدأ بعدها الأنوار عنها تنحسر حتى رحلت عن عالمنا في 9 أغسطس عام 1994، عن عمر يناهز 70 عاما، تاركة إرثا فنيا سيظل خالدًا على جدران السينما المصرية.

 

الفنانة ثريا حلمي ثريا حلمي فن المونولوج محمود شكوكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

عندك لمبتين منورين.. لماذا يتصل كامل الوزير بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء؟

بمايوه أحمر.. طليقة تامر حسني تستمتع بجلسة تدليك في حمام السباحة

رئيس الوحدة السعودي السابق: رحيل ميدو دمر الفريق..ولو قاد الهلال سيحقق نجاحات

ترشيحاتنا

عصام الحضري يثير دهشة الجمهور بالغطس في «براميل الثلج» |شاهد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

مرحلة صعبة.. أول تعليق من خالد الغندور على أزمة شيكابالا ومرتضى منصور

بسبب شيكابالا .. حسين لبيب يصدر بيانًا ناريًا ضد إدارة الزمالك

رئيس الوحدة السعودي السابق: عواد أكثر حارس مظلوم في مصر

تذبذب في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لجليد يذوب ويلتهم منزلاً في لمح البصر بولاية أمريكية

طريقة عمل كبد وقوانص بالبصل| خطوة بخطوة

إطلالة فيفي عبده على البحر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

تفاصيل رحلة شفاء «بيلا حديد» من مرض لايم المُزمن.. معلومات صادمة عنه

فيديو

رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ