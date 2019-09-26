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فن

فى ذكرى ميلادها.. حقيقة زواج ثريا حلمى من إسماعيل ياسين

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:04 ص
ثريا حلمى واسماعيل
ثريا حلمى واسماعيل ياسين
أحمد إبراهيم
تحل اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة ثريا حلمى والتى تعد من أشهر المونولوجات، ولذلك لقبت بملكة المونولوج، حيث قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصرى.

نافست ثريا حلمى نجوما بحجم شكوكو وإسماعيل ياسين بأوج نجوميتهم لعبت أكثر من 300 مونولوج غنائى، كلها محملة برسائل للمجتمع وتحديدًا للمرأة التى اهتمت ثريا بقضاياها دائمًا.

ارتبطت نجمة المونولوج بشائعة هزت الوسط الفنى حينما ترددت أخبار عن قرب زواجها من إسماعيل ياسين بعدما اشتركا سويًا بأكثر من عمل.

غنى لها إسماعيل ياسين مونولوجا فى عيد ميلادها باسم "عيد ميلاد سعيد" هنأها فيه بعيد ميلادها لترد عليه بمونولوج تتغزل فى صفاته.

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