استمرار جولات رئيس مدينة الحسنة التفقدية لقرى المركز





واصل المحاسب سعد خليل البغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة ،محافظة شمال سيناء، القيام بجولات تفقدية لقرى المركز ،وعمل لقاءات مع المواطنين.. حيث قام بجولة تفقدية، لتجمع الدغانجة بقرية المنبطح وذلك للتعرف على احتياجات المواطنين ومطالب اهالى التجمع من حيث توصيل الكهرباء وجميع الخدمات الضرورية .

ورافقه في الجولة المهندس محمد نوار مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الحسنة ،



وشدد بغدادي، على التعامل الفوري حيال كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وسرعةحلها.

حصة مياه الشرب:

أكد بغدادي ، على ضرورة التخلص من المظاهر السلبية التي تمثل خطورة على القرية ،والاهتمام ببرامج حصة مياه الشرب للمواطنين بقرى المركز ، وكذا توصيل الكهرباء للتجمعات التابعة للقرى.

واكد كذلك على إزالة كافة التعديات الموجودة على حرم الطريق العام وعدم استخدامها بأى شكل من الأشكال دون وجه حق، ، والحفاظ على المظهر العام والحضاري .

وقال أن كل مايشغله هو مصلحة الأهالى والمواطنين وسوف يسعى بكل جهد لتحقيق جميع المتطلبات لتحقيق أفضل مستويات الحياة الكريمة .