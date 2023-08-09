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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تطوير مركز أورام دار السلام «هرمل» ليصبح فرعًا لـ القومي الفرنسي للأورام

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الصحة والسكان، ممثلة في أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وشركة "إليفيت لإدارة المستشفيات" للتعاون في مجالات رفع جودة وكفاءة المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، بما يُفعِل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.


ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور طارق محرم، رئيس مجلس الإدارة شركة "إليفيت لإدارة المستشفيات"، وريمي تيوليه، الممثل القانوني عن المركز القومي الفرنسي للأورام "جوستاف روسي".

وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقًا من رؤية الدولة نحو تحسين وتلبية احتياجات القطاع الصحي في مصر، بشكل مستدام وفقًا لرؤية 2030.

وتسهم مذكرة التفاهم في تعزيز أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، ومنها إدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على تطوير مركز أورام دار السلام -هرمل- ليصبح فرعا لـ"جوستاف روسي" داخل مصر، وكذا إقامة وإدارة وتشغيل مستشفيات ومراكز طبية متخصصة جديدة، تضخ استثمارات جديدة في القطاع الصحي وتعزز من تواجد القطاع الخاص داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى مجال الشراكة الاستراتيجية لمبادرات بناء القدرات ودعم الكوادر البشرية العاملة في مجال الصحة، وأيضًا الشراكة الاستراتيجية لاستدامة المبادرات الرئاسية بقطاع الرعاية الصحية، والشراكة بين الجانبين في مجال البحوث الإكلينيكية والبحث العلمي.

وعلى هامش التوقيع، أوضح وزير الصحة والسكان أن مجالات التعاون تتضمن عدة أنماط، منها التعاون من أجل إنشاء لجنة فنية مشتركة لتحديد نموذج الشراكة الأكثر فاعلية لتشغيل وإدارة المرافق الصحية، وكذا قيام الطرفين بتحديد شريك استراتيجي بين مؤسسات وزارة الصحة والسكان لتأسيس التعاون لأغراض التدريب وتعليم العاملين في المجال الصحي، وتنظيم برامج لنقل المعرفة بين الجانبين، وإعداد برامج للحصول على زمالة من المستشفيات الأوروبية أو المملكة المتحدة، وأيضًا التعاون فيما يخص تقديم الخدمات الاستشارية الاستراتيجية، وكذا التعاون في تطوير المشروعات الخاصة، والتي تتضمن مجالات الشراكة المستهدفة.

ويسعى الطرفان من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز جوانب الشراكة من خلال تعيين ممثل لتبادل التقارير مع مختلف الأطراف، وتبادل المعلومات حول البيانات المتعلقة بالمستشفيات التي سيتم تفعيل الشراكة بشأنها، وتقديم حلول ومشروعات منفردة في مجالات التعاون، وكذا قيام الشركة بتقديم بدائل تمويلية لتنفيذ تلك المجالات.


 

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