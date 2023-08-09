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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يقدم العلاج المجاني لصياد يعاني من مشاكل صحية

اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر

أثبت اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مرة أخرى التزامه القوي تجاه القضايا الإنسانية، حيث قام بالاستجابة الفورية لحالة صياد يواجه صعوبات مالية ومشكلات صحية ملحة فى عينة ويحتاج لتدخل جراحى عاجل ، هذا العمل الإنساني يبرهن على تفانيه في تقديم الرعاية للمحتاجين وتقديم الدعم اللازم.

وتعرض الصياد لتحديات صحية تفاقمت مؤخرًا، وبالرغم من مساعيه للعلاج، إلا أن حالته تدهورت، وبالتالي تحملت عائلته عبء القلق والمسؤولية، على الفور، تدخل محافظ البحر الأحمر ليوفر الدعم الضروري والرعاية الصحية.

في استجابة سريعة للحالة، قرر محافظ البحر الأحمر تقديم العلاج المجاني للصياد في أحد أرقى مستشفيات الغردقة المختصة بعلاج العيون، في الغردقة، هذا القرار يأتي بدون تحميل الصياد أي تكاليف مالية.

وتم التأكيد على أن الصياد سيخضع لعمليات فحص مكثفة في المستشفى، تمهيدًا للعلاج اللازم، يعكف الفريق الطبي المختص على تقديم العناية المثلى له، مما يعكس التركيز على القضايا الإنسانية والاهتمام بصحة المواطنين.

ويُذكر أن محافظ البحر الأحمر دائمًا ما يعطي الأولوية للحالات الإنسانية ويسعى لتوفير الدعم الطبي والعلاجي لمن يحتاجه، تُعد هذه الخطوة خير دليل على التزامه بمساعدة المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.

وتجدر الإشارة إلى أهمية دور القيادات المحلية في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير الدعم في اللحظات الصعبة، وتستمر هذه الأعمال الإنسانية في تعزيز الروح التضامنية والمسؤولية المجتمعية في المحافظة، وتؤكد الالتزام بتحقيق رفاهية الجميع.

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