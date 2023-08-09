بيانات خطيرة.. هكذا تخطط إسرائيل لإزالة الوجود القانوني للفلسطينيين في الضفة الغربية

نشر موقع "والا" العبري، اليوم الأربعاء، بيانات خطيرة، تكشف خطط حكومة الاحتلال الإسرائيلية لإزالة الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.

وقال الموقع العبري، إن هناك زيادة واضحة في عمليات هدم منازل الفلسطينيين بحجة البناء بشكل غير قانوني في الضفة الغربية.

وأظهرت البيانات، أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي، تم هدم 10 مبانٍ للمستوطنين، مقابل 124 للفلسطينيين، في حين أنه في عام 2022 بأكمله هدم 72 مبنى للمستوطنين، مقابل 612 للفلسطينيين.

وبحسب الموقع فأن هناك حالة من القلق في أوساط المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية من هذه الأرقام التي تأتي بعد تسلم المتطرف بتسلئيل سموتريتش ملف الاستيطان والبناء الفلسطيني.

وترى تلك المنظومة أن هذه التحركات تخلق خللاً بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وتزيد من حالة عدم الاستقرار، وهناك مخاوف من أن ذلك سيؤدي إلى تبعات قانونية ودولية.

وتقول مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إدخال مصطلح كلمة عرب بدلاً من الفلسطينيين في المعاملات الرسمية للدائرة المسؤولة عن تلك العمليات والتي تتبع لسموتريتش، تهدف لإزالة الوجود القانوني للفلسطينيين في تلك المناطق، وكذلك لشرعية السلطة.

وتتهم تلك الجهات سموتريتش والقائمين على هذه العملية برمتها داخل وزارة الجيش تحت صلاحياته، بمحاولة تغيير الواقع بأكمله لصالح المستوطنين.