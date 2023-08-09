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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر مساعد بالحوار الوطني: الدين العام ليس المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت الدكتورة هبة واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام بالحوار الوطني، إن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يضم عددًا من كل القضايا المتعلقة بالاستثمار والسياحة والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

وأضافت هبة واصل ، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ورش العمل التخصصية شهدت تبادل الآراء بين الحضور والخبراء والمتخصصين والمواطنين فيما يخص كافة قضايا المحور الوطني، لافتة إلى أنه تم رفع هذه الآراء  إلى متخذي القرار لمناقشة القابل منها للتنفيذ.

ونوهت بأن المحور الاقتصادي، يشمل 8 لجان تندرج تحتها العديد من القضايا الخاصة بهذا المحور والتي يتم النقاش بشأنها ضمن فعاليات الحوار الوطني، لافتة إلى أن أبرز ما تم الحديث عنه ضمن جلسات المحور الاقتصادي هي: الموضوعات الاقتصادية بشكل عام نتيجة للأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بأكمله خاصة وأن مصر لا تعيش بمعزل عن العالم.

ليس المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة

وأوضحت الدكتورة هبة واصل، أن الدين العام كان أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها، مشيرة إلى أن الدين العام ليس المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة.

الحوار الوطني المحور الاقتصادي الاستثمار السياحة الدين العام عجز الموازنة

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