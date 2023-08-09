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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

5 ملايين طن .. قفزة في الصادرات الزراعية المصرية خلال 2023

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي، إن الوزارة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية داخل مجال الصادرات الزراعية، مشيراً إلى أن الصادرات الزراعية تشكل 17% من الصادرات المصرية.

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وأضاف "القرش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن كان هناك بعض التحديات التي كانت تواجه قطاع الزراعة في الفترة السابقة ولكن تم القضاء عليها من خلال توعية المجتمع المصري والعمل علي حل هذه المشاكل وتم تطبيق منظومة من أجل الإرشاد والتوعية وهذا أدي الي جودة المنتج المصري.

وتابع الدكتور محمد القرش، أن هناك قفزة في الصادرات الزراعية المصرية خلال شهر يناير وحتي شهر يوليو 2023 بمقدار يزيد على 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية.

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