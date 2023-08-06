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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث وزارة الزراعة يكشف تفاصيل عمل الموظفين من المنزل يوم الأحد خلال أغسطس

العمل عن بعد
العمل عن بعد

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل التزامهم بقرار مجلس الوزراء بالعمل من المنزل يوم الأحد، مضيفا أن هذا الأمر يتم وفق نظام الأون لاين والبناء على ما تم تنفيذه في مجال التحول الرقمي.

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وأضاف الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة دي أم سي، أنه يتم تقديم الخدمة بشكل متكامل، وأن قرار العمل من المنزل يطبق عل الجهات التي ليس لها احتكاك مباشر بالجمهور.

وتابع الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن كل الادارات التابعة لديوان عام الوزارة تخضع للقرار والوزارة انتقلت لمقرها بالعاصمة الادارية الجديدة، كما يشمل القرار القطاعات التي ليس لها احتكاك مباشر بالجمهور، مؤكدا أن القرار يسري من اليوم ولمدة شهر كامل سيتم تنفيذ القرار بشكل دوري وأسبوعي.
 

 

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