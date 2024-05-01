5 محطات جديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق.. تعرف على موعد الافتتاح المرتقب

افتتاح محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق.. يترقب المصريون افتتاح محطات الجزء الأخير من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وتساءل المواطنون حول موعد افتتاح المحطات الجديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

افتتاح محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق

وكشف مصدر مطلع، إنه في الوقت الحالي جاري أعمال تشغيل تجريبي للقطارات بدون ركاب داخل المحطات الخمس المتبقية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، المرتقب افتتاحهم قريبًا.

وأكد المصدر في تصريحات له، أن المحطات ما زالت تحت سيطرة الهيئة القومية للأنفاق، ولم تتسلمها الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بشكل رسمي، وجاري إجراء أعمال تشغيل تجريبية من قبل الهيئة القومية للأنفاق من أجل اختبار أعمال السكة والمحطات.

موعد افتتاح محطات الخط الثالث الجديدة

أما عن موعد افتتاح محطات الخط الثالث الجديدة، كشف المصدر أنه لم يتم تحديد موعد التشغيل الرسمي للمحطات حتى الآن، ولكنه من المتوقع أن يكون الموعد في نهاية شهر مايو الجاري وبداية شهر يونيو المقبل.

وتعد المحطات الجديدة للخط الثالث، المرتقب تشغيلها، هم 5 محطات كما يلي: بولاق الدكرور، جامعة القاهرة، جامعة الدول، وادي النيل، التوفيقية، ومع تشغيل المحطات الجديدة للخط الثالث سوف يكون تم الانتهاء بشكل كامل من جميع محطات مترو الخط الثالث.

الخط الثالث لمترو الأنفاق

وتمتد المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، بطول 7.1 كم، وتشتمل على 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول"، ومحطة علوية "جامعة القاهرة"، ومحطة سطحية "بولاق الدكرور".

وكانت قد انتهت الهيئة القومية للأنفاق، من اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمحطتي التوفيقية وبولاق الدكرور، كنموذج لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث.

محطة جامعة القاهرة

وأنهت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثالث، ووفقاً لما هو معلن من قبل الهيئة، وتجري حاليًا التشطيبات النهائية للمحطة وفق المواصفات والمعايير العالمية.

وتتكون محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثالث من طابقين، حيث تشتمل على طابق صالة التذاكر وطابق الرصيف، ويحتوي كل رصيف على اثنين سلم ثابت وأربعة سلالم متحركة موزعة على طول الرصيف، كما تحتوي المحطة على 22 بوابة تذاكر.

وتقع محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثالث، بالقرب من جامعة القاهرة وقسم شرطة بولاق الدكرور ومستشفى بولاق الدكرور ومكتب بريد بولاق الدكرور، وشارع السودان وشارع حسين منصور وشارع العشماوي وشارع ثروت، بالإضافة الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ودور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة.