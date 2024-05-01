بعد صدور أمر ملكي.. الداخلية تنفذ حكم القصاص في سعودي

نفذت وزارة الداخلية السعودية حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف، بعدما أقدم على قتـ ـل آخر.

وذكرت الداخلية السعودية في بيان لها "أقدم المواطن حسين بن معازر بن حويل القعيقعي الرويلي، على قتل المواطن حمود بن خلف بن عوض العنزي، وذلك بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما مما أدى إلى وفاته.

وأضاف البيان : و تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وأتم البيان : وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني حسين بن معازر بن حويل القعيقعي الرويلي اليوم الأربعاء، في منطقة الجوف.