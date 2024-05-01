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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير سياسات دولية: نتنياهو في حالة يأس وتصريحاته متضاربة

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

 

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حالة يأس، وهناك تضارب في تصريحاته، يمكن أن تُفهم بأنها ورقة من أوراق الضغط في المفاوضات، والإظهار للطرف الآخر بأنه مصمم على كل المطالب القوية، أهمها اجتياح رفح الفلسطينية.

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن "نتنياهو" غير مدرك بأن الفلسطينيين في غزة تجاوزوا مفهوم النقطة الحرجة، نظرا لأن أعداد الشهداء وصلت إلى 34 ألف شخص، وبالرغم من ذلك متمسكين بالحياة بشكل قوي للغاية لأنهم مرتبطون بالأرض ومصممين على الحصول على  حقوقهم.

وأشار إلى أن "نتنياهو" يحاول إرضاء المتشددين في الحكومة، وكان من المفترض بكونه سياسيا مخضرما أن يكون أذكى من ذلك ولا يقع في طائلة أو تحت تأثير تشكيل حكومي معظمه من المتشددين والإرهابيين الذين قتلوا بدم بارد الفلسطينيين.

وأوضح أن العالم الآن سواء أوروبا وأمريكا يراقبون فكرة اجتياح رفح الفلسطينية، لأن أعداد الشهداء سيكونون 3 أو 5 أضعاف العدد الحالي من الشهداء، وهذا رقم لن يقبله المجتمع الدولي.

أشرف سنجر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتياح رفح رفح الفلسطينية

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