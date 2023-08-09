منتخب مصر يخسر أمام بولندا بمونديال ناشئات الطائرة

خسر المنتخب الوطني لناشئات الكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني محمد مهران، أمام نظيره البولندي بنتيجة 3-1، في إطار مباريات تحديد المراكز من التاسع وحتى الـ16 ببطولة العالم المقامة خلال الفترة من 30 يوليو الماضي وحتى 12 أغسطس الجاري في المجر وكرواتيا.

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء سيطرة بولندية مع بداية أحداث المباراة وفازوا بالشوط الأول بنتيجة "25-12"، قبل أن تستعيد بنات الفراعنة الثقة ويفزن بالشوط الثاني بنتيجة "27-25"، ثم دانت السيطرة لبنات بولندا وفزن بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة "25-17، 25-17".

وكانت بنات النيل قد خسرن في ثمن النهائي أمام المنتخب الإيطالي "وصيف بطولة العالم" بنتيجة 3-0، فيما خسر المنتخب البولندي أمام المنتخب الكرواتي بصعوبة بنتيجة 3-2.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 12 لاعبة وهن: "ملك البحيري وفرح الحناوي وفريدة أسامة وريماز أشرف وندى وائل وسلمى البحيري وخديجة شوشة وملك سامح ونيجار إسماعيل وملك مجدي ولوجي ياسر وملك شاهين".

يذكر أن ناشئات منتخب مصر للكرة الطائرة قد توجن ببطولة إفريقيا تحت 19 سنة، بعد التغلب على الكاميرون في نهائي البطولة التي استضافتها نيجيريا في الفترة من 30 أغسطس حتى 5 سبتمبر الماضي من العام الماضي.