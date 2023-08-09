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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 25.. إعلان عاجل من الصحة الروسية بشأن انفجار "سرغييف"

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الروسية ،اليوم الأربعاء، إصابة 25 شخصا جراء انفجار مصنع "زاغورسك".

 

وقالت الوزارة إن المصابين يتلقون العلاج حاليا في مستشفى مدينة سرغييف بوساد، فيما توجد بينهم 6 حالات خطيرة.

 

ولفتت الوزارة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في مكان الحادث.

كما أكدت الوزارة على إشراك 26 فريقا متنقلا ومروحيتين للقيام بجميع الإجراءات الطبية اللازمة.

 

وتعمل حاليا 4 ألوية من المركز الإقليمي لطب الكوارث بضواحي موسكو في مكان الحادث.

 

ويذكر أن انفجارا ضخما سجل في مصنع "زاغورسك" للبصريات التقنية، في مدينة سرغييف بوساد بضواحي موسكو، في وقت سابق من اليوم، حيث أوضحت التحقيقات أنه وقع في مستودع للألعاب النارية، استأجرته شركة خاصة داخل المصنع.

6 حالات الإجراءات الطبية اللازمة الاجراءات الطبية اعلان عاجل التحقيقات الصحة الروسية

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