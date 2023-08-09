قالت صحيفة “إيل فاتو كوتيديانو” الأيطالية، إن رغبة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في التوسع إلى الشرق قد تؤدي إلى خسارة أوكرانيا لـ خاركيف وسومي وميكولايف وأوديسا.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أنه "كلما أصبح حلف شمال الأطلسي أكبر، ستكون أوكرانيا أصغر".

وأضافت أنه “كان هناك خلل في القوات في المنطقة بسبب دخول فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي والإمدادات العسكرية للقوات المسلحة”.

وأشارت إلي أن “هذا الوضع أدى إلى حقيقة أن روسيا اضطرت إلى توسيع منطقة العمليات الخاصة لضمان أمن البلاد”.

ووصفت الصحيفة، “تصرفات الولايات المتحدة بأنها ساخرة بسبب حقيقة أن كييف قد تفقد السيطرة على العديد من مدن كبري مثل خاركيف وسومي ونيكولاييف وأوديسا بسبب خطأ البيت الأبيض”.