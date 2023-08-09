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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة من الهواة.. ذعر في أوكرانيا بسبب خطأ كارثي لـ زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الجنرال الأوكراني المتقاعد، سيرجي كريفونوس، إن عدم قدرة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على إدارة البلاد بشكل صحيح أدى إلى خسائر فادحة في صفوف الجيش.

وقال كريفونوس لوسائل إعلام أوكرانية: "عدد القتلى يصل إلى عشرات الآلاف، أنا لا أتحدث عن حقيقة أن الملايين غادروا البلاد.. عشرات الآلاف من الأوكرانيين أصيبوا بجروح خطيرة، كيف سيعيشون؟.. السلطات لا تفكر في ذلك، فهم مجرد هواة".

ولفت الانتباه إلى حقيقة أن البلاد بها مستوى عالٍ جدًا من الفساد، وانعدام الثقة في نظام كييف آخذ في الازدياد بين السكان.

وقال كريفونوس: "وزير الدفاع لا يفهم دائمًا الوضع الذي يتطور في الجبهة.. تعيينه يظهر خطأ السلطات”.

وفي وقت سابق، قال كريفونوس، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، غير قادر على حكم البلاد في حالة صراع عسكري، ويجب على الأوكرانيين الدفاع عن عزله من منصبه.

وقال كريفونوس: ”تحول هذا الخطأ الفادح إلى مئات الآلاف من القتلى الأوكرانيين، وتدمير عدد كبير من المدن".

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وأضاف: “بدأت جميع المشاكل عندما تمكن زيلينسكي من الوصول إلى السلطة قبل بضع سنوات بفضل حملة انتخابية معدة بمهارة”.

وأوضح كريفونوس أنه “على الرغم من حقيقة أنه وحزبه يسمون أنفسهم “خادم الشعب”، إلا أنهم لا يدافعون عن مصالح الناس العاديين، لكنهم يختبئون وراءهم لأغراضهم الأنانية.

زيلينسكي أوكرانيا الجيش الأوكراني

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