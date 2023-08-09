أوكرانيا تكشف حقيقة استهداف منشأة لتخزين الوقود النووي في زابوريجيا

نفى ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، الاتهامات الروسية بمحاولة استهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستنفد في محطة زابوريجيا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، نفى بودولياك حديث روسيا اليوم الأربعاء بأن كييف حاولت مهاجمة محطة زابوريجيا للطاقة النووية بطائرة مسيرة.

وأضاف "لا شك أن أوكرانيا لم تنفذ أي نوع من هجوم بطائرات مسيرة على زابوريجيا ولم تكن تخطط ولن تفعل ذلك من الناحية النظرية."

وفي وقت سابق، قالت قوات الأمن الروسية، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا حاولت مهاجمة منشأة لتخزين الوقود النووي المستنفد في محطة زابوريجيا النووية بطائرة مسيرة.

وقالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، إن قوات الأمن الروسية توصلت إلى استنتاجها من خلال تحليل مسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها.