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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير أمريكي عاجل لـ أوكرانيا بشأن إمكانية تقدم الجيش الروسي نحو كييف

حرب اوكرانيا
حرب اوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن روسيا لديها الموارد اللازمة للذهاب إلى العاصمة الأوكرانية كييف إذا لزم الأمر.

وقال ماكجريجور: "روسيا لديها احتياطيات ستسمح لها بعبور نهر دنيبرو بسرعة والذهاب إلى كييف، هذا رأيي".

ولفت الانتباه إلى حقيقة أنه “يمكن لموسكو أن تشن هجومًا نشطًا على طول خط المواجهة بأكمله، ، إذا لزم الأمر ، بسبب المستوى العالي لتدريب القوات الروسية”.

وأضاف ماكجريجور، أن “الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يبحث عن مزيد من التصعيد”.

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وقال: "أعتقد أن بوتين شخص متحفظ للغاية بطبيعته، وقد أعطى الأمر بالهجوم فقط عندما يكون ذلك ضروريًا، من أجل منع صدام مباشر مع الناتو ".

البنتاجون ماكجريجور روسيا كييف

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