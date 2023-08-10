طلائع الجيش يتعاقد مع يسرى وحيد لاعب الترسانة

أنهى نادى طلائع الجيش التعاقد مع يسرى وحيد لاعب الترسانة ، على سبيل الإعارة بنيه البيع ، وذلك فى إطار استعدادات فريق الكرة بنادى طلائع الجيش للموسم الجديد ، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى .

وحضر اللاعب لنادى طلائع الجيش مع والدته للتوقيع على العقود بمكتب اللواء أيمن المصرى المشرف على الفريق ، فى حضور العميد علاء السعدنى مدير الكرة .

على الجانب الآخر يواصل فريق طلائع الجيش لكرة القدم تدريباته بملعبه بجهاز الرياضة العسكرى استعداداً للموسم الجديد ، بعد إنتهاء فترة الراحة السلبية التى كان الكابتن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى قد منحها للفريق فى ختام مباريات الدورى العام .