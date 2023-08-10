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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميمي عبد الرازق: مصطفى العش على أعتاب المصري

صدى البلد

 

أكد ميمي عبد الرازق مدرب المصري السابق أن مصطفى العش بات قريبا من الانتقال للفريق البورسعيدي.


قال ميمي عبد الرازق في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "باهر المحمدي لاعب جيد ومثل صفقة الشامي وباهر المحمدي في حاجة إلى صفقة باهر لأنه لاعب قائد". 


أضاف: " مصطفى العش على أعتاب الانتقال إلى المصري البورسعيدي".


وواصل: “¾ لاعبي الدوري المصري شبه بعض ولكن عاوزين ياخدوا خبرات فقط”. 


واختتم: "تم عرض عليا عدد كبير من اللاعبين لضمهم إلى الداخلية واللواء عثمان الدسوقي يتولى ذلك الملف، لما عرفت نظام دوري المحترفين وان في فريق هيصعد من الدرجة الثالثة للممتاز مباشرة (قعدت اضحك) ومعرفش مين صاحب الفكرة المضحة دي". 

الدوري المصري المصري البورسعيدي ميمي عبد الرازق

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