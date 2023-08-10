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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حسن حمدي استشارني.. عمرو وهبي يكشف أسباب وحلول أزمات الزمالك

شيكابالا وسيف الجزيري
شيكابالا وسيف الجزيري

كشف عمرو وهبي، المدير التنفيذي لشركة “بريزنتيشن”، عن أسباب الأزمات التي يمر بها نادي الزمالك عبر تاريخه، إضافة إلى طرحه حلولا جذرية أمام القلعة البيضاء.  

وقال عمرو وهبي، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن أزمات الزمالك: “الزمالك المشكلة والحل.. لا يخفى على أحد المشاكل التى يتعرض لها هذا النادى العظيم حاليا، ولكن مشاكل نادى الزمالك كثيرة وكبيرة ومنذ أمد بعيد وليس هذه المرحلة، ولكن ما هو السبب الرئيسى لذلك الأمر؟”.

وأضاف: “فالجميع يقول إن أزمة نادى الزمالك هى أزمة إدارية، وأرى فى ذلك ليس التوصيف المناسب لهذه الأزمة”.

وتابع: “ببساطة شديدة ودون أية تعقيدات أو مصطلحات رنانة، إن أزمة نادي الزمالك متمثلة فى الفرق بين:- قرار الفرد وحكم الفرد، والفرق أن القائمين على نادي الزمالك ما زالوا يحكمون النادى، من خلال رؤيتهم وخبراتهم فقط ودون النظر لوجهات نظر الآخرين، فهذا حكم الفرد، لكن أن يعرض عليهم عدة حلول لمشكلة ما وأن يختاروا الأنسب للنادى، فهذا هو قرار الفرد".

وأوضح عمرو وهبي: “لذا أرى ان ألخص مشكلة نادى الزمالك فى إداراتها التنفيذية ومستشارين المجلس فى شتى مجالات النادى، ويكون للمجلس حق اتخاذ القرار المناسب، فالخلل فى عدم وجود الإدارة التنفيذية القوية التى تستطيع أن تعمل على توصيف المشكلة وإيجاد الحلول، وأيضا خلل فى مجلس الإدارة باختيار هذه الإدارة القوية وإعطائها جميع الصلاحيات للعمل الجاد، وأن يكون اختيار هذه الإدارة من منطلق الخبرة والكفاءة وليس أى شيء آخر”.

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الفارق بين الأهلي والزمالك

واستطرد: “لذا الفرق بين النادى الأهلى ونادى الزمالك (على مدار سنوات طويلة) فى اختيار جودة الأفراد القائمين على الإدارة التنفيذية وإعطائهم جميع الصلاحيات للعمل، والأخذ برؤيتهم بصورة جدية والنقاش معهم لماذا تم وضع هذه الرؤى وخلق حلقات نقاش لأنسب الحلول؟”.

وقال أيضا: “لذا حل مشكلة الزمالك يبدأ من مجلس الإدارة باختيار المعاونين الأخيار والصادقين لعملهم ولربهم فقط ودون اعتبارات أخرى”.

واختتم حديثه قائلا: “وبالرغم من جبى الشديد لنادى الزمالك لم يطلب منى أحد الاستشارة أو المشورة فى أى من الأمور التى لدى خبرة بها، ولكن قد فعل ذلك كابتن حسن حمدى عندما كان رئيسا للنادى الأهلى، ويشهد على ذلك الخلوق الدكتور سعد شلبى، ويعلم الله أننى كنت أمينا فى أى رؤية قدمتها”.

الزمالك عمرو وهبي بريزنتيشن حسن حمدي الأهلى سعد شلبي

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