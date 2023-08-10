مباحث القاهرة تضبط شخصا ينصب على المواطنين

‏أوقع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة شخصا لمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين بعابدين.

تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة عابدين قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم والنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.

أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة القسم، وتبين أنه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب.

وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم، وقرروا عدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب.