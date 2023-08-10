عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث القاهرة تضبط شخصا ينصب على المواطنين

دولارات
دولارات

‏أوقع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة شخصا لمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين بعابدين. 

تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة عابدين قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم والنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.

أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة القسم، وتبين أنه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب. 

وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم، وقرروا عدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب.

نصب مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة ضبط شخص عملات محلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

مفاجأة جديدة.. محافظة القاهرة تخفض تنسيق الثانوية العامة 10 درجات للمرة الثانية

حقيقة تورط غالي ومرتجي.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

شيكابالا لن يرحل عن الزمالك.. عفت نصار: يمتلك حبا ربانيا من الجماهير

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

مرتب يصل لـ 36 ألف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

موضوعات متعلقة

النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية والتحريات في حريق مصنع كاوتش السيارات بالسلام

ننشر أول صور لمصنع كاوتش السيارات المحترق بالقاهرة

‏احتراق مصنع كاوتش سيارات بالسلام وإنقاذ مصنعين مجاورين .. تفاصيل

‏مدمن يعتدي على شقيقته بالضرب بعدما رفضت إعطائه أموالا لشراء المخدرات

ضبط مجرماً يقوم بتزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين في القاهرة

‏القبض على سائق ميكروباص عطل حركة المرور في التجمع الأول

أمن القاهرة ينجح في كشف لغز عدد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبيها

الأمن يضبط أب ونجله أثناء تنقيبهما عن الآثار بالجمالية

ترشيحاتنا

تراجع 9 آلاف جنيه في الطن وانخفاض سعر الكيلو.. مفاجأة بشأن أسعار الأرز

رضا عبد العال يكشف سر رفض ممدوح عباس ضم محمد صلاح للزمالك

بسبب أحداث النيجر.. بيان عاجل من الأمم المتحدة

أول تعليق من رضا عبد العال على أزمة شيكابالا ومرتضى منصور

تسريع العمل بالمرحلة الثانية لمحطة مياه القاهرة الجديدة لتشغيلها قبل الصيف القادم

المكان هادي ورايق.. زوّار مدينة العلمين الجديدة يشيدون بالممشى السياحي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

ليست أسماكا.. اكتشاف نظام بيئي جديد وحياة كاملة أسفل المحيط الهندي| هذا ما وجدوه

علامات الإصابة بالسرطان عند الرجال والسيدات والأطفال .. انتبه

فيديو

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

بسبب الأحضان والقبلات.. نجوم تعاملوا مع معجبينهم بعنف منهم عمرو دياب وتامر عاشور وإليسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ