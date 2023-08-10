اليوم ختام بطولة السعودية الدولية للطاولة البارالمبية

تختتم اليوم منافسات بطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة البارالمبى، والتي تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس الجاري، حيث تنطلق اليوم منافسات الزوجى والمختلط .

وحققت البعثة حتى الان 19 ميدالية متنوعة مقسمة الى 6 ذهبيات ، و 8 فضيات بالإضافة إلى 5 برونزيات .

وتشارك مصر في البطولة ببعثة مكونة من 21 لاعبًا ولاعبة هم: إسلام رضا، أحمد المحص، خالد عبد السلام، سامح عيد، إيهاب محمد حسن، مروان نبيل، عبد الرحمن عبد الوهاب، سيد محمد أحمد، إبراهيم حمدتو، ممدوح السيد، حسان حفني، حسام حسني، أيمن كمال، علا محمود، فائزة محمود، هناء أحمد، سماح عبد العزيز، لمياء شحاتة، هاجر إبراهيم، منى محمد، فوزية غمري، عصام محمود.



وتضم البعثة الجهاز الفني المكون من: رامي جاسر المدير الفني للرجال، جمال زينهم المدير الفني للسيدات ، نصر طويقي مدربا، محمد الصافي إداريا، ويترأس البعثة المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة والمشرف العام على النشاط الباراليمبي باتحاد تنس الطاولة.