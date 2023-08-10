عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم ختام بطولة السعودية الدولية للطاولة البارالمبية

بطولة السعودية الدولية
بطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة البارالمبى

تختتم اليوم منافسات بطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة البارالمبى، والتي تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس الجاري، حيث تنطلق اليوم منافسات الزوجى والمختلط .
وحققت البعثة حتى الان 19 ميدالية متنوعة مقسمة الى 6 ذهبيات ، و 8 فضيات بالإضافة إلى 5 برونزيات  .
وتشارك مصر في البطولة ببعثة مكونة من 21 لاعبًا ولاعبة هم: إسلام رضا، أحمد المحص، خالد عبد السلام، سامح عيد، إيهاب محمد حسن، مروان نبيل، عبد الرحمن عبد الوهاب، سيد محمد أحمد، إبراهيم حمدتو، ممدوح السيد، حسان حفني، حسام حسني، أيمن كمال، علا محمود، فائزة محمود، هناء أحمد، سماح عبد العزيز، لمياء شحاتة، هاجر إبراهيم، منى محمد، فوزية غمري، عصام محمود.

وتضم البعثة الجهاز الفني المكون من: رامي جاسر المدير الفني للرجال، جمال زينهم المدير الفني للسيدات ، نصر طويقي مدربا، محمد الصافي إداريا، ويترأس البعثة المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة والمشرف العام على النشاط الباراليمبي باتحاد تنس الطاولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

قرار عاجل بشأن استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

مفاجأة جديدة.. محافظة القاهرة تخفض تنسيق الثانوية العامة 10 درجات للمرة الثانية

مرتب يصل لـ 36 ألف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

ترشيحاتنا

كشف لغز جمجمة يعود عمرها إلى 300 ألف سنة.. ماذا وجد العلماء؟

مفاجأة الإثنين المقبل.. ماذا تقدم وثيقة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج؟

الأحد يوم الحسم.. الأهلي يترقب وأحمد فتوح يفرض شروطه والزمالك يسابق الزمن

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

التضامن الاجتماعي تدشن معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية| تفاصيل

بمساعدة الخطيب.. كولر يكشف مفاجأة بشأن تأجيل السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

ليست أسماكا.. اكتشاف نظام بيئي جديد وحياة كاملة أسفل المحيط الهندي| هذا ما وجدوه

علامات الإصابة بالسرطان عند الرجال والسيدات والأطفال .. انتبه

فيديو

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

بسبب الأحضان والقبلات.. نجوم تعاملوا مع معجبينهم بعنف منهم عمرو دياب وتامر عاشور وإليسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ