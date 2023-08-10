عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغيير موعد نهائي البطولة العربية بين النصر السعودي والهلال

النصر
النصر

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية تغيير موعد مباراة النصر والهلال المرتقبة في نهائي البطولة.

موعد مباراة النصر والهلال 

وجاء الموعد الجديد لمباراة النصر والهلال السعودي يوم السبت المقبل في نهائي البطولة العربية للأندية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

ويسعي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو تحقيق اللقب الأول من البطولة العربية واللقب الأول للدون مع العالمي منذ إنتقاله لصفوف الدوري السعودي في الإنتقالات الشتوية السابقة.

فيما يحاول نادي الهلال السعودي التتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه حيث سبق وأن حقق اللقب عامي 1994، 1995 متفوقا علي الأندية السعودية التي حققت اللقب .

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الهلال السعودي في نهائي البطولة العربية علي ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وتأهل فريق النصر السعودي عبد الفوز علي الشرطة العراقي بنتيجة هدف دون رد في نصف نهائي البطولة العربية.

بينما تأهل الهلال السعودي بعد إقصاء الشباب السعودي من نصف النهائي بفوز الهلال بنتيجة 3-1.

النصر الهلال النصر والهلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

فتوح يصدم الزمالك بشرطين قبل التجديد

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

الزمالك "بيتفرج"| الخريطة الكاملة لصفقات الدوري المصري خلال ميركاتو الصيف.. وهذا الفريق اكتساح

مفاجأة | جوهرة الدوري الألماني يقترب من الأهلي

الكليوباترا مفاجأة.. الشرقية للدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر في هذا الموعد

ترشيحاتنا

عملاء ومعادين للوطن.. مصطفى بكري: الإخوان مصلحتهم قبل أي شيء

اندلاع حريق هائل في ناقلة ترفع علم بنما بالقرب من شواطئ إيران

أول تعليق من كورتوا حارس ريال مدريد بعد إصابته بالرباط الصليبي

تغيير موعد نهائي البطولة العربية بين النصر السعودي والهلال

في ظروف غامضة.. وفاة أصغر مغنية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي وشقيقها «فيديوجراف»

بيان عاجل من الرئيس النيجيري بشأن استخدام "إيكواس" للقوة في بلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بـ1000 جنيه| حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. ومديرة دار نشر تفجر مفاجأة

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

سريع الانتشار.. أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

خست 60 كيلو في وقت قصير وبدون دكتور.. سيدة بريطانية تثير الجدل

فيديو

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

‎وظائف مميزة في بنك مصر لحديثي التخرج.. الشروط والتفاصيل

الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

31 ألف إصابة | متحور كورونا الجديد يهدد العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ