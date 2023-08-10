تغيير موعد نهائي البطولة العربية بين النصر السعودي والهلال

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية تغيير موعد مباراة النصر والهلال المرتقبة في نهائي البطولة.

موعد مباراة النصر والهلال

وجاء الموعد الجديد لمباراة النصر والهلال السعودي يوم السبت المقبل في نهائي البطولة العربية للأندية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

ويسعي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو تحقيق اللقب الأول من البطولة العربية واللقب الأول للدون مع العالمي منذ إنتقاله لصفوف الدوري السعودي في الإنتقالات الشتوية السابقة.

فيما يحاول نادي الهلال السعودي التتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه حيث سبق وأن حقق اللقب عامي 1994، 1995 متفوقا علي الأندية السعودية التي حققت اللقب .

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الهلال السعودي في نهائي البطولة العربية علي ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وتأهل فريق النصر السعودي عبد الفوز علي الشرطة العراقي بنتيجة هدف دون رد في نصف نهائي البطولة العربية.

بينما تأهل الهلال السعودي بعد إقصاء الشباب السعودي من نصف النهائي بفوز الهلال بنتيجة 3-1.