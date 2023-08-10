بايدن يطلب من الكونجرس الأمريكي 13 مليار دولار مساعدة عسكرية لأوكرانيا

طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، من الكونجرس الأمريكي 13.1 مليار دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وجاء في وثيقة صادرة عن البيت الأبيض، أن “إدارة بايدن تطلب حوالي 9.5 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية ولإعادة مخزون وزارة الدفاع الأمريكية، بالإضافة إلى 3.6 مليار دولار للدعم العسكري والاستخباراتي والدفاعي المستمر".

وفي المجموع، طلب الرئيس الأمريكي من الكونجرس 40 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وتخفيف حدة الكوارث ومواجهة الصين.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “بانش بول نيوز” الأمريكية، نقلا عن خمسة مصادر لم تسمها، إن إدارة الرئيس جو بايدن قد تطلب من الكونجرس أكثر من 10 مليارات دولار من التمويل التكميلي لأوكرانيا والإغاثة المحلية من الكوارث في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة، إن المبلغ والتاريخ الذي سيتم فيه تقديم الطلب إلى الكونجرس لا يزالان قيد المناقشة.

وأضافت “سوف يكون الطلب بمثابة اختبار حاسم لدعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، حيث يعبر الجمهوريون على نحو متزايد عن عدائهم للتمويل الإضافي”.