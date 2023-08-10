محلل سياسي: نشهد حاليا بداية تشكيل عالم متعدد الأقطاب.. فيديو

قال محمد صلاح، المحلل السياسي الدولي، إن هناك مجموعة من المتغيرات التي تحدث على كوكب الأرض في وقت واحد في أكثر من منطقة على مستوى العالم.



وأضاف محمد صلاح٫ المحلل السياسي الدولي٫ مداخلة ببرنامج “مساء دي إم سي”٫ المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”: “العالم يتحول من نظام القطب الأوحد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي إلى العالم متعدد الأقطاب.. العالم يشهد بداية تشكيل عالم متعدد الأقطاب”.

وأشار إلى أنه طوال التاريخ لم نشهد هذا الكم من الصراعات التي تحدث في وقت واحد من مختلف دول العالم مثلما يحدث اليوم.

وأوضح المحلل السياسي الدولي، أن الصراعات حاليا تننوع مع بين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

