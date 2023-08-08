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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء حلمى: على أمريكا تقبل فكرة تعدد الأقطاب .. فيديو

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية

قال الدكتور ضياء حلمي الفقي، عضو لجنة الشئون الآسيوية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، إن ضعف الطلب الأوروبي على المنتجات الصينية أدى إلى انخفاض الإنتاج الصيني، وذلك نتيجة أن الصين دولة تصديرية في المقام الأول، وبالتالي الأحداث التي يشدها العالم الآن أثرت بصورة كبيرة على حجم الطلب الأوروبي على المنتجات الصناعية الصينية، وهذا التراجع سبب أساسي في انخفاض النمو الاقتصادي الصيني الفترة الماضية.

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وأكد حلمي، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" مع الإعلامية إنجي طاهر، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدًا، وتقول إن الصين هي العدو الاستراتيجي الأول لأمريكا، وبالتالي هناك منافسة كبيرة بين الصين وأمريكا، واشتدت هذه الحرب بعد تفوق الصين في صناعة الرقائق الإلكترونية.

وأضاف أن الصين تقدمت تقدمًا تكنولوجيًا كبيرًا السنوات القليلة الماضية، ونتيجة هذا التقدم أصبحت السياسة الصينية تتبع أسلوب الهجوم التجاري على الحملات التي تشنها أمريكا بين الحين والآخر، وبهذا تغيرت السياسة الصينية من الدفاع عن ذاتها إلى الهجوم المباشر.

وأشار إلى أن الصين تعمل وفق رؤية واضحة والمتمثلة في إعادة النمو الاقتصادي، أن تكون الصين متواجدة بقوة في السياق العالمي، تأمين الطاقة من خلال تعزيز علاقاتها، حدود الطبيعة والمناخ، كيفية التعامل مع المستهلكين الجدد بعد أزمة كورونا، تشجيع الابتكار ونشر الإبداع.

وتابع أننا نحن في عالم متعدد الأقطاب حاليًا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل بهدوء، وذلك لأن المواجهة المباشرة مع تلك الأقطاب سيكلفها الكثير من الخسائر.

واستطرد أن الصين لديها أكبر احتياطي في الكرة الأرضية للدولار الأمريكي، وبالتالي الصين لديها القدرة الكاملة لاسقاط هيمنة الدولار، وخلال السنوات القليلة القادمة ستعمل الصين على تقليل الاعتماد العالمي على الدولار واستبدال اليوان الصيني به.

السياسة الصينية الشئون الآسيوية الطلب الأوروبي المجلس المصري للشئون الخارجية المنتجات الصناعية المنتجات الصينية النمو الاقتصادي ضياء حلمي

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