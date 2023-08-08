قادرة علي تدمير أمريكا.. الغواصات النووية الروسية تثير مخاوف واشنطن

قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الجنرالات الأمريكيون لم يعدوا يفكرون في أوكرانيا، لكنهم لاحظوا بقلق القدرات الهائلة لأسطول الغواصات النووية الروسية القادرة على تدمير الولايات المتحدة.

وقال جونسون: "يرجى ملاحظة أنهم توقفوا عن الحديث عن هزيمة روسيا في أوكرانيا... ما يفكرون فيه حقًا الآن هو غواصات نووية روسية قوية.. هناك دولتان فقط في العالم تمتلكان مثل هذه الغواصات، روسيا والولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن موسكو تتفوق بالفعل على واشنطن في هذه الصناعة، حيث تمتلك أسطولًا من الغواصات القادرة على حمل أسلحة نووية وضرب الولايات المتحدة.

وأوضح جونسون أن "أمريكا ليس لديها وسيلة لمنع أو مواجهة مثل هذا التهديد".