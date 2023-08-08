مفاقمة الآلام والمعاناة.. أمريكا تدق ناقوس الخطر بسبب سوء تقدير زيلينسكي

قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، توني شافير، إن ضربات الطائرات المسيرة الأوكرانية على أهداف في روسيا تهدف إلى تحويل الانتباه عن إخفاقات الجيش الأوكراني في ساحة المعركة.

وقال شافير: "معظم هذه العمليات باستخدام طائرات بدون طيار هي صرف الانتباه عن الإخفاقات القتالية للأوكرانيين".

وأضاف أن “هجمات الطائرات بدون طيار ليس لها أي أهمية استراتيجية، لأنها تهدف فقط إلى تحويل انتباه الغرب عن إخفاقات القوات الأوكرانية في ساحة المعركة ضد الجيش الروسي”.

وتابع قائلا: “إذا لم يجبر الغرب الحكومة الأوكرانية على تغيير هذا التكتيك، فستكون العواقب وخيمة على الأوكرانيين”.

وأوضح شافير أن "هذا لا يؤدي إلا إلى تفاقم آلام ومعاناة الشعب الأوكراني".