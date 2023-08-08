عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دفاع عادل.. إعلان صادم من زيلينسكي بشأن التواجد الروسي في البحر الأسود

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ستقاوم روسيا في البحر الأسود لضمان عدم حصار مياهها وقدرتها على استيراد وتصدير الحبوب وسلع أخرى.

تأتي التعليقات، التي نُشرت على موقع الرئيس الأوكراني على الإنترنت، بعد أيام من تدمير مسيرة بحرية أوكرانية سفينة حربية روسية بالقرب من ميناء روسي رئيسي.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نُشر اليوم الثلاثاء، “إذا استمرت روسيا في الهيمنة على البحر الأسود، خارج أراضيها، وحاصرتنا أو أطلقت علينا النار مرة أخرى، وإطلاق صواريخ على موانئنا، فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه. هذا دفاع عادل عن فرصنا في أي ممر”.

وانسحبت روسيا من اتفاق الشهر الماضي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وقصفت المسيرات والصواريخ الروسية بشكل متكرر الموانئ الأوكرانية وصوامع الحبوب.

تراجع مستمر.. روسيا توجه ضربة قوية لـ الدولار واليورو

روسيا تعلن ضرب مركز قيادة القوات الأوكرانية في دونيتسك

وردت أوكرانيا بشن هجمات بطائرات مسيرة على ناقلة نفط روسية وسفينة حربية روسية في قاعدة نوفوروسيسك البحرية المجاورة لميناء رئيسي للحبوب والنفط.

أوكرانيا روسيا البحر الأسود زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

بفرمان كولر .. قرار عاجل في الأهلي بشأن علي معلول

العروسة تتحدث بنفسها| زوجها اتهمها بأنها راجل في ليلة الدخلة .. شاهد ردها عليه بالفيديو

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

موضوعات متعلقة

ولاية نيجيرية تحظر السيارات ذات النوافذ الملونة

نتيجة سعيدة.. إعلان عاجل من رئيس وزراء النيجر بشأن الوضع في البلاد

ناسا تحذر من اقتراب كويكب بشكل خطير من الأرض

رئيس أرض الصومال يعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية

ضربة قوية لواشنطن.. وكالة موديز تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية |تفاصيل

بناء شراكة استراتيجية.. وزير خارجية الجزائر يزور أمريكا ويلتقي بلينكن

كشف الحقيقة.. ضابط بالجيش الأوكراني يحذر من كارثة وشيكة في كييف

حلف الناتو يواجه أزمات دفاعية خطيرة في دول البلطيق

ترشيحاتنا

بسمة وهبة: حلم المصريين بإحياء مسار آل البيت يتحول إلى حقيقة بدعم رئاسي

النقل تناشد بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة تلقي مخلفات هدم على الدائري

عملت محضر.. إيمي طلعت زكريا عن شائعة وفاة والدها مقتولا: الذكاء الاصطناعي مؤامرة

عاجل .. بيراميدز يعلن التعاقد مع موهبة الزمالك

قادرة علي تدمير أمريكا.. الغواصات النووية الروسية تثير مخاوف واشنطن

وزير التعليم يستقبل محافظ المنوفية لبحث التوسع في إنشاء المدارس التجريبية والفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمن وفعال.. طرق علاج الإنفلونزا للحامل

شباب العائلة المصرية يناقش أهمية التوسع في مجال الرقمنة ببيت السناري| صور

بمايوه أحمر.. طليقة تامر حسني تستمتع بجلسة تدليك في حمام السباحة

لمرضى السكري.. احذر من ارتكاب هذه الأخطاء عند حفظ الأنسولين

فيديو

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

محمد صلاح يرفض 6 مليارات جنيه | إيه الحكاية؟!

وُلدت يتيمة تحت أنقاض زلزال سوريا .. شاهد كيف أصبحت الطفلة عفراء|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ