دفاع عادل.. إعلان صادم من زيلينسكي بشأن التواجد الروسي في البحر الأسود

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ستقاوم روسيا في البحر الأسود لضمان عدم حصار مياهها وقدرتها على استيراد وتصدير الحبوب وسلع أخرى.

تأتي التعليقات، التي نُشرت على موقع الرئيس الأوكراني على الإنترنت، بعد أيام من تدمير مسيرة بحرية أوكرانية سفينة حربية روسية بالقرب من ميناء روسي رئيسي.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نُشر اليوم الثلاثاء، “إذا استمرت روسيا في الهيمنة على البحر الأسود، خارج أراضيها، وحاصرتنا أو أطلقت علينا النار مرة أخرى، وإطلاق صواريخ على موانئنا، فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه. هذا دفاع عادل عن فرصنا في أي ممر”.

وانسحبت روسيا من اتفاق الشهر الماضي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وقصفت المسيرات والصواريخ الروسية بشكل متكرر الموانئ الأوكرانية وصوامع الحبوب.

وردت أوكرانيا بشن هجمات بطائرات مسيرة على ناقلة نفط روسية وسفينة حربية روسية في قاعدة نوفوروسيسك البحرية المجاورة لميناء رئيسي للحبوب والنفط.