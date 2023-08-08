تراجع مستمر.. روسيا توجه ضربة قوية لـ الدولار واليورو

قال بنك روسيا، اليوم الثلاثاء، إن حصة الدولار الأمريكي واليورو في الصادرات الروسية تراجعت من 32٪ إلى 30٪ في يونيو، وفي الواردات من 35٪ إلى 32٪.

وحسب وكالة أنباء “سبوتنيك”، قال البنك المركزي الروسي، إن “حصة العملات السامة، الدولار الأمريكي واليورو، في الصادرات والواردات الروسية تراجعت إلى 30٪ و 32٪ على التوالي في يونيو”.

في غضون ذلك، بقيت حصة اليوان الصيني في الصادرات الروسية في يونيو عند مستوى 25٪ وارتفعت إلى 34٪ في الواردات مقارنة بـ 31٪ في مايو.

وأضاف البنك المركزي الروسي، أن حصة اليوان وصلت إلى مستوى قياسي في سوق الصرف الروسي، حيث ارتفعت إلى 44٪ في يوليو من 39.8٪ في يونيو.