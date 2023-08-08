تأجيل أكثر من 9 آلاف رحلة جوية بسبب العواصف الشديدة في أمريكا

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن المسافرين جوا في جميع أنحاء البلاد يواجهون تأخيرات بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد أن أوقفت المطارات على طول شرق الولايات المتحدة العديد من الرحلات الجوية.

وكتبت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، عبر “تويتر”، “قد يؤثر الطقس العاصف على الرحلات الجوية في نيويورك ومطار فيلادلفيا الدولي ومطار هاري ريد الدولي في لاس فيجاس ومطار سان فرانسيسكو الدولي.

ويمكن أن تؤدي العواصف الرعدية أيضا إلى تأخيرات في مطار بوسطن لوجان الدولي ومطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي ومطار أورلاندو الدولي ومطار فورت لودرديل هوليوود الدولي ومطار ميامي الدولي ومطار أوهير الدولي”.

وتم تأجيل أو إلغاء العديد من الرحلات الجوية في المطارات حيث ظلت محطات التوقف الأرضية في مكانها مساء الاثنين، مما تسبب في تأثير مضاعف للتأخير في جميع أنحاء البلاد، وفقا لموقع FlightAware.

وتأثرت أكثر من 9000 رحلة جوية بالعواصف الصيفية الشديدة التي تضرب شرق الولايات المتحدة.

وتم تأجيل أكثر من 8,200 رحلة في الولايات المتحدة، وإلغاء أكثر من 1,600 رحلة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها “تغير مسار الطائرات حول العواصف المتجهة إلى الساحل الشرقي قدر الإمكان”.