أمريكا.. ارتفاع جرائم القتل والسطو في واشنطن

ذكرت إدارة شرطة واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن معدلات الجريمة ارتفعت في العاصمة الأمريكية مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع جرائم القتل والسطو بشكل خاص.

وأوضحت إدارة شرطة واشنطن، أن “جرائم القتل ارتفعت بنسبة 28٪ منذ بداية العام حتى الآن، من 126 في عام 2022 إلى 161 في عام 2023، وفقا للإحصاءات الصادرة عن الإدارة.. ارتفعت عمليات السطو بنسبة 60٪ ، من 1,296 إلى 2,077”.

علاوة على ذلك، ارتفعت حالات الاعتداء الجنسي بنسبة 19٪ والاعتداءات بسلاح خطير بنسبة 4٪.

وأضافت إدارة شرطة واشنطن: “بشكل عام، ارتفعت جرائم العنف في واشنطن بنسبة 37٪ منذ بداية العام حتى الآن، من 2,350 حالة في عام 2022 إلى 3,216 حتى الآن هذا العام.. ارتفعت جرائم الممتلكات في عاصمة البلاد بنسبة 29٪ منذ هذا الوقت من العام الماضي ، من 13,443 حالة إلى 17,331”.

وقالت إدارة شرطة واشنطن، أيضا إن حالات سرقة السيارات زادت بأكثر من الضعف وارتفع الحرق العمد بنسبة 300٪، من حادثين إلى ثمانية.

وأضافت أن الجريمة المجمعة في واشنطن ارتفعت بنسبة 30٪، من 15793 حالة إلى 20547.

وتستند الإحصاءات إلى تعريفات قانون الجريمة في واشنطن وتعتبر أولية بطبيعتها، وفقا لإدارة شرطة واشنطن.