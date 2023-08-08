بناء شراكة استراتيجية.. وزير خارجية الجزائر يزور أمريكا ويلتقي بلينكن

يجري وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، زيارة إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال بيان وزارة الخارجية الجزائرية، إن الزيارة تأتي بدعوة من أنتوني بلينكن، في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الحوار السياسي بين الجزائر والولايات المتحدة بما يخدم تطلعات الطرفين في بناء شراكة استراتيجية ويسهم في الدفع بالتزامهما المشترك في نشر الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وأوضح البيان، أن عطاف سيلتقي بلينكن، وكذا مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي، كما سيكون له لقاءات مع متعاملين اقتصاديين أمريكيين وكذا مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة.