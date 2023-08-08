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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب إطلاق نار وأعمال عنف.. قرار عاجل من سفارة أمريكا في هايتي

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أعلنت السفارة الأمريكية في هايتي، إغلاق أبوابها اليوم الثلاثاء، بسبب إطلاق نار في مكان قريب منها، بعد أشهر من العنف المتواصل على أيدي عصابات دفعت آلاف الهايتيين للنزول إلى الشوارع للمطالبة بالأمن.

وقالت السفارة الأمريكية في هايتي في بيان، نشر على موقعها على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي: “السفارة مغلقة اليوم.. جميع الموظفين مقيدون في مجمعات السفارة حتى إشعار آخر بسبب إطلاق النار في محيط السفارة”، مضيفة أن بعض الطرق المؤدية إلى المجمع الآمن يمكن أن تتأثر أيضا بسبب استمرار إطلاق النار.

وحذر بيان السفارة الرعايا الأمريكيين في بورت أو برنس من تجنب المنطقة المحيطة بالمجمع الدبلوماسي تماما، إلى جانب أي “مظاهرات وأي تجمعات كبيرة للناس”.

وأغلقت السفارة أبوابها بعد يوم من مسيرة عدة آلاف من الأشخاص وجوههم مغطاة لإخفاء هوياتهم، عبر عاصمة هايتي مطالبين بالحماية من العصابات العنيفة التي نهبت الأحياء في جميع أنحاء العاصمة وخارجها لعدة أشهر.

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تعطلت الحياة اليومية للهايتيين بسبب عنف العصابات المستمر الذي أدى إلى تفاقم الفقر في جميع أنحاء البلاد في انتظار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن نشر محتمل لقوة مسلحة دولية.

هايتي السفارة الأمريكية في هايتي السفارة الأمريكية أمريكا

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