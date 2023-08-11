مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ شاب أمريكي من الغرق بأعجوبة.. شاهد

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات على تطبيق اليوتيوب وقد تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل فقد أنقذت قوات خفر السواحل الأمريكية، ذلك الشاب وهو يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد تم الإبلاغ عن فقدانه وذلك بعد الكثير من المحاولات ااعودة وذلك إلى رصيف القوارب بمدينة سانت أوغسطين في ولاية فلوريدا الأمريكية وبعد مرور يومين تقريبًا.



وبحسب موقع "nypost" قد عثرت قوات الخفر على ذلك الشاب، وهو يدعى تشارلز جريجوري، وذلك في قارب مغمور جزئيًا بالمياه بعيدا عن الشاطى بمسافة تبلغ أكثر من 12 ميلا تقريبًا.

إلا أنه ووفقًا لقوات خفر السواحل فإن الشاب لم يكن يعاني من أي أعراض صحية ةذلك وقت العثور عليه.