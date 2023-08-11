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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 29 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في شمال الصين

صدى البلد

لقي 29 شخصًا مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مقاطعة خبي شمال الصين.

 

وأفادت السلطات المحلية في المقاطعة اليوم الجمعة وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا) الصينية أن 29 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الكوارث الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المقاطعة، فيما لا يزال 16 شخصاً في عداد المفقودين.

 

جددت الصين أمس الخميس، إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة الإعصار "خانون"، الذي اجتاح البلاد ، وهو الإعصار السادس لهذا العام، والذي يتوقع أن يؤدي إلى هبوب رياح قوية وأمطار غزيرة في المقاطعات الواقعة بشمالي البلاد وشمال شرقيها.


ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية قوله إن الإعصار "خانون" يتحرك نحو اتجاه الشمال الغربي بسرعات تتراوح بين 20 و25 كيلومترًا في الساعة ومن المتوقع أن يصل إلى الساحل الجنوبي لجمهورية كوريا.

 

وأضاف المركز أن الأمطار الغزيرة ستجتاح أجزاء من شمال شرقي الصين من صباح اليوم إلى صباح الجمعة القادم بسبب الإعصار، أكد أن بعض المناطق  قد تشهد عواصف مطيرة.

 

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