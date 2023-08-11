كاتب صحفي: العالم يواجه مرحلة صعبة للغاية سياسيا واقتصاديا

قال الكاتب الصحفي نبيل نجم الدين، إن العالم يمر بواحدة من أصعب الفترات، سواء من خلال التسخين في الطقس والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، أو التسخين في السياسة.



وأضاف نبيل نجم الدين، خلا حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي برأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الحرب الروسية الأوكرانية، تسببت في حدث أزمة غذاء عالمية، وأثرت على الأقماح والمواد الغذائية.

وشدد على أن روسيا وأوكرانيا يتصدران تصدير القمح لعالم، منوها بأن العالم سياسيا يواجه مرحلة صعبة للغاية خلقت صعوبات أخرى في الاقتصاد.