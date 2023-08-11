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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير مسبوقة.. مطار هيثرو البريطاني يكشف عن حجم أعداد المسافرين

صدى البلد

أفاد مطار هيثرو البريطاني بأن أعداد المسافرين عادت تقريبًا إلى مستويات ما قبل الوباء بعد أن استخدم 1.3 مليون مسافر إضافي المطار في يوليو.

وقال متحدث رسمي باسم المطار أن الطقس الرطب في جميع أنحاء المملكة المتحدة هذا الصيف ساعد في تعزيز مبيعات الرحلات الجوية ، حيث أثبتت المواقع المشمسة شعبيتها، بحسب شبكة سكاي نيوز الأنجليزية.

سافر أكثر من 7.6 مليون مسافر عبر مطار لندن الشهر الماضي - بزيادة خمس على 6.3 مليون مسافر في يوليو 2022 ، وفقًا لأحدث أرقامه.

وقال المطار إن ذلك يشمل 73 ألف رحلة مغادرة إلى تركيا - وهو أكثر الشهور ازدحامًا على الإطلاق بالنسبة للوجهة.

كما اقتربت أعداد المسافرين إلى جبل طارق والبرتغال وإيطاليا من مستويات قياسية.

العدد الإجمالي أقل بقليل من 7.8 مليون مسافر سافروا عبر المطار في يوليو 2019 قبل أن يؤدي فيروس كورونا إلى الإغلاق في جميع أنحاء العالم في ربيع عام 2020.

كانت الزيادة على أساس سنوي مدفوعة أيضًا بالرحلات الجوية من وإلى آسيا - التي ارتفعت بنسبة 129 ٪ - بعد أن رفعت دول بما في ذلك الصين آخر قيود السفر الخاصة بها في عصر الوباء.

وقال جون هولاند كاي ، الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو: "إنه لأمر رائع أن نرى الكثير من الركاب يهربون للاستمتاع بأشعة الشمس في الصيف".

وقال المطار أيضا إن الطوابير الأمنية ظلت على الدوام أقل من خمس دقائق.

وكشفت الأرقام كذلك أن أعداد المسافرين إلى وجهات أمريكا الشمالية زادت بنسبة 77٪ ، مع بقاء نيويورك الوجهة الأكثر شعبية في المطار.

كما أبلغت شركات الطيران عن زيادة في مبيعات التذاكر هذا العام مع استمرار صناعة السفر في التعافي من تأثير الوباء.

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