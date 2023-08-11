نائب الرئيس التركي: علينا تجنب الركود في ظل مكافحة التضخم

قال نائب الرئيس التركي ، جودت يلماز ، اليوم الجمعة ، إن تركيا يجب أن تحافظ على دفعها للإنتاج والصادرات لمنع الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود حتى في الوقت الذي تحارب فيه التضخم.

وأطلقت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ انتخابات مايو ، منعطفًا جذريًا عن السياسات غير التقليدية بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

منذ يونيو، عكس البنك المركزي سعر الفائدة ورفعه بمقدار 900 نقطة أساس لمعالجة التضخم، الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عامًا فوق 85٪ العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى أعلى مستوى له فوق 60٪ في عام 2024.

وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع إن الحكومة ستخفض التضخم إلى خانة الآحاد لكنها لن تضحي بالنمو الاقتصادي والتوظيف ، وهو التصريحات التي رددها يلماظ يوم الجمعة.

وقال نائب الرئيس للصحفيين بعد لقاء مصرفيين في اسطنبول: "في الوقت الذي نحارب فيه التضخم نبذل جهودا للحفاظ على الإنتاج والصادرات حتى لا نقع في ركود، يتعين علينا القيام بالأمرين في نفس الوقت".

وأضاف يلماظ إن برنامج الحكومة متوسط ​​المدى، الذي يحدد خططها الاقتصادية بالتفصيل، سيعلن عنه في النصف الأول من سبتمبر.

وأوضح أنه خلال الاجتماع مع القطاع المالي، تم طرح موضوع الأدوات المالية الجديدة على جدول الأعمال حيث تحدث ممثلو القطاع عن صعوبات في تمويل المشاريع طويلة الأجل في ظل الودائع قصيرة الأجل في القطاع.

وأشارإلى أن الاجتماع تناول أيضًا مسألة تشجيع مشتري المنازل لأول مرة ، مضيفًا أن البنك المركزي والجهة التنظيمية يعملان على هذه القضية وأن المعروض من المساكن بحاجة إلى الزيادة.