برلماني: تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعكس الإصلاحات الشاملة التي نفذتها الحكومة

ثمن النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى أن القرار يؤكد نجاح مصر في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي فضلا عن صواب السياسيات التي اتخذتها الدولة الآونة الأخيرة.

وقال "أبو زيد"، في تصريحات صحفية اليوم، إن تعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة لإيجابية دليل تعافي الاقتصاد المصري، ونجاحه في اجتياز الآزمات المحلية والدولية التي واجهها على مدار الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذته الادولة المصرية في سبيل ذلك ومنها ابرام العديد من الصفقات الاستثمارية.

ونوه وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار فيتش يعكس الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها مصر، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.

وتابع أن تحول النظرة المستقبلية الاقتصاد المصري بمثابة شهادة ثقة قوية في مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة المصرية، وتُشجع على استمرار هذه الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.