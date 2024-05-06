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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو

نتنياهو
نتنياهو

طالب متظاهر إسرائيلي باستقالة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك خلال مراسم وضع إكليل من الزهور في ياد فاشيم، إحياء لذكرى المحرقة النازية.

ووثق مقطع فيديو متداول من الحدث الذي أقيم في متحف المحرقة الوطني والنصب التذكاري في القدس، رجلا يصرخ مطالبًا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بالاستقالة، قائلا: “يجب ألا ننحدر إلى الهاوية مرة أخرى. ما الذي تحتاجه أيضًا للعودة إلى المنزل؟.

وصرخ الرجل قائلاً: "فليتذكر شعب إسرائيل أبنائه المهجورين"، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين في غزة.

وأضاف لموقع “واينت” العبري "لم يكن لدي أي تردد. ما هو واضح للغاية هو أنه فشل بشكل خطير للغاية في حماية شعب إسرائيل”.

وبعد أسابيع فقط من هجوم 7 أكتوبر، وجدت استطلاعات الرأي أن 80% من الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بقبول المسؤولية علناً عن الإخفاقات المذهلة التي أدت إلى هجوم حماس المدمر في 7 أكتوبر.

متظاهر إسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو اكليل من الزهور ذكرى المحرقة النازية

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