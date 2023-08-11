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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الدوري السعودي تصدم الهلال والنصر قبل نهائي البطولة العربية

صدى البلد

وجهت إدارة المسابقات برابطة دوري روشن السعودي، صدمة لناديي النصر والهلال، قبل نهائي البطولة العربية.


ويواجه النصر نظيره الهلال، غدًا، في نهائي البطولة العربية، المُقامة في المملكة العربية السعودية.


وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية: " رفضت إدارة «المسابقات» في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الجمعة، طلب إدارة ناديي الهلال والنصر، بتأجيل مباراتهما أمام أبها والاتفاق الإثنين المقبل".


ويطير الهلال إلى أبها، الإثنين المقبل لمواجهة نظيره أبها في إطار الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، في حين يطير النصر إلى الدمام لمواجهة الاتفاق في إطار نفس الجولة.

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