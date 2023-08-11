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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يتأخر أمام الدنمارك 23–18 بالشوط الأول ببطولة العالم لناشئي اليد

منتخب مصر يتأخر أمام
منتخب مصر يتأخر أمام الدنمارك 23–18 في الشوط الأول ببطولة ال

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مصر والدنمارك في الدور نصف النهائي لبطولة العالم لناشئي كرة اليد، بتأخر المنتخب الوطني بنتيجة 23–18.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم، عقب فوزها على جزر فارو بنتيجة 38–34، بينما تأهلت الدنمارك إلى المربع الذهبي على حساب البرتغال.

ويعد المنتخب الوطني هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة العالم لناشئي كرة اليد، في النسخة التي أقيمت عام 2019.

قائمة منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين

يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب - فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدى - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

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