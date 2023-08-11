مصر تخسر أمام الدنمارك وتنافس على برونزية بطولة العالم لناشئي اليد



خسر منتخب مصر أمام الدنمارك بنتيجة 39-35 ، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة العالم لناشئي كرة اليد تحت 19 عامًا، والمقامة حاليًا في كرواتيا.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الدنمارك بنتيجة 23-18، قبل يواصل الديناميت الدنماركي التقدم في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 39-35 ويتأهل إلى الباراة النهائية.

ومن المقرر أن ينافس المنتخب الوطني على الميدالية البرونزية في بطولة العالم، حيث يلتقي الخاسر من مباراة كرواتيا وإسبانيا.

وتأهل منتخب ناشئي اليد إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم، عقب فوزه على جزر فارو بنتيجة 38-34.

قائمة منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين

يوسف ناجي – يوسف وليد – عمر الخطيب – فيراس مروان – محمد وائل – زياد حشاد – محمد عماد أوكا – أحمد محمد خوجة – زياد عبد الرحيم – ياسين محمد – بلال إبراهيم – عمر أحمد حمدى – عمر عدلان – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ إبراهيم – محمد صلاح السيد.