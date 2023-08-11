بمسجد القذافي.. شعب النيجر يؤدي صلاة الجمعة بأعلام روسيا

أدى عدد كبير من شعب النيجر صلاة الجمعة اليوم، مصطحبين أعلام روسيا، في مسجد القذافي بوسط العاصمة نيامي.

وقالت وكالة نوفوستي الروسية، إن المصلين جاءوا إلى المسجد بالأعلام الروسية.

وارتفعت في الآونة الأخيرة شعبية روسيا في النيجر، بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو الماضي.

ومنذ الانقلاب العسكري، خرج الشعب النيجري في أكثر من مرة في تظاهرات مناوئة لفرنسا في الوقت الذي يرفعون فيه أعلام روسيا، وذكر تقرير لـ"نوفوتسي" أن شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في النيجر كبيرة جدا.

وأعلن أمس الخميس عن حكومة النيجر، بعد حوالي أسبوعين من الانقلاب العسكري الذي بدأ في 26 يوليو الماضي بعد احتجاز قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني، للرئيس المنتخب محمد بازوم، في قصره الرئاسي بالعاصمة نيامي، ما دعا عدة دول ومنظمات دولية للتنديد بهذه الإجراءات، وبدأت “إيكواس” في اتخاذ خطوات تصيعيدية ضد سلطات الانقلاب في النيجر.

وعقدت أمس الخميس قمة "إيكواس" في العاصمة النيجيرية أبوجا، وقررت المجموعة التحضير لنشر قوة احتياطية تابعة للإيكواس يمكنها القيام بغزو مسلح للنيجر من أجل تحرير الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأعلن الجيش في النيجر استعداده لصد أي تدخل أجنبي، وأصدر القادة أوامرهم لأفراد جيش النيجر برفع حالة التأهب، وهدد قادة الانقلاب بقتل الرئيس بازوم في حالة التدخل في البلاد.